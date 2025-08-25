Luis Ramos volvió a anotar con camiseta del América de Cali, esta vez en el 1-1 ante Atlético Nacional de Medellín, por la octava jornada del Torneo Clausura de la Liga de Colombia.
LEE TAMBIÉN: Agustín Lozano: “No me lavo las manos, pero todos los que estamos en el sistema del fútbol no hemos trabajado en menores” | ENTREVISTA
A los 29 minutos, el delantero peruano aprovechó un preciso centro de su compañero Rafael Carrascal para rematar de cabeza con mucha potencia y dirección.
Antes, los ‘verdolagas’ se pusieron en ventaja a los 18′ con anotación de Alfredo Morelos.
MIRA EL GOLAZO DE RAMOS
Cabe mencionar que el entrenador de la selección peruana, Óscar Ibáñez, lo convocó a la blanquirroja de cara a la última fecha doble de las Eliminatorias.
MIRA: Enrique, el argentino que Gorosito salvó de “un colapso emocional”, llegó a valer dos millones y borró a Carabalí en el clásico
Ante la ausencia de Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero en la nómina, Ramos se perfila como titular ante Uruguay y Paraguay.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Selección Peruana: Sorpresas, ausencias y regresos en la convocatoria para enfrentar a Uruguay y Paraguay
- Agustín Lozano: ¿Quiénes lo acompañarán en el directorio de la FPF hasta el 2030?
- Erick Noriega, en perfecto portugués, tuvo su primera conferencia de prensa como jugador de Gremio | VIDEO
- Liga 1 Te Apuesto: “Ahora van a descansar dos equipos” y se mantendrá el fixture del Torneo Clausura
- Dos amistosos en el país donde fuimos mundialistas y por qué podría dirigir Ibáñez: El plan en la Videna para cerrar el año e iniciar un nuevo proceso
Contenido sugerido
Contenido GEC