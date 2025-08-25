Luis Ramos volvió a anotar con camiseta del América de Cali, esta vez en el 1-1 ante Atlético Nacional de Medellín, por la octava jornada del Torneo Clausura de la Liga de Colombia.

A los 29 minutos, el delantero peruano aprovechó un preciso centro de su compañero Rafael Carrascal para rematar de cabeza con mucha potencia y dirección.

Antes, los ‘verdolagas’ se pusieron en ventaja a los 18′ con anotación de Alfredo Morelos.

MIRA EL GOLAZO DE RAMOS

¡𝐆𝐎𝐎𝐋 𝐃𝐄 𝐋𝐔𝐈𝐒 𝐑𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐄𝐍 𝐄𝐋 𝐂𝐋𝐀́𝐒𝐈𝐂𝐎 𝐃𝐄 𝐂𝐎𝐋𝐎𝐌𝐁𝐈𝐀! 🇵🇪🇨🇴



Luis Ramos demuestra su condición de goleador al asestarle un notable cabezazo a Atlético Nacional, a pase de Rafael Carrascal, en el Clásico Popular. 9️⃣⚽️pic.twitter.com/mlgcRHEllZ — Renzo Galiano (@RenzoGaliano) August 24, 2025

Cabe mencionar que el entrenador de la selección peruana, Óscar Ibáñez, lo convocó a la blanquirroja de cara a la última fecha doble de las Eliminatorias.

Ante la ausencia de Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero en la nómina, Ramos se perfila como titular ante Uruguay y Paraguay.

