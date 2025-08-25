Luis Ramos tuvo uno de los rendimientos más altos en su club, América de Cali, que igualó 1-1 ante Atlético Nacional de Medellí, por el Torneo Clausura de la Liga de Colombia.

El delantero peruano, convocado a la blanquirroja, se mostró muy satisfecho por su rendimiento y anotación el último domingo.

“En lo personal muy feliz por el gol, mucho más en un clásico, que es muy importante para el grupo y la gente. Además, también para uno mismo, para tener mucho más confianza y afrontar lo que viene”, declaró Ramos.

“Me quedo tranquilo con el grupo porque hicimos un buen trabajo, tuvimos un rival muy complicado, que está peleando cosas importantes”, añadió.

En las próximas horas, Ramos se sumará a los entrenamientos de la selección peruana, al mando del entrenador Óscar Ibáñez, de cara a los próximos partidos ante Uruguay y Paraguay por Eliminatorias.

Con las ausencias de Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula, tiene grandes chances de ser titular en el equipo de todos.

