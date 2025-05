América de Cali no pasó del empate sin goles en casa ante Huracán por Copa Sudamericana, complicando así sus chances de continuar en la competición.

Pero fue una jugada la que se llevó toda la atención y también generó cierta alarma en el estadio Pascual Guerrero, y es que el delantero peruano Luis Ramos sufrió un duro golpe que lo dejó tendido en el campo.

El golero argentino Hernán Galindez, tras ejecutarse un tiro de esquina, salió y conectó al atacante blanquirrojo con la rodilla. Este último tuvo que ser atendido de inmediato y trasladado en ambulancia a una clínica local.

MIRA AQUÍ LA JUGADA

🚨🇵🇪 PREOCUPACIÓN POR LUIS RAMOS



El delantero peruano terminó en el césped, necesitó de atención médica y salió en camilla.



Lo último que se sabe es que fue llevado en ambulancia al hospital



pic.twitter.com/rJJVAi6X4e — ESPN Perú (@ESPNPeru) May 15, 2025

“En una jugada de córner, salió Galindez y me pega un rodillazo en la cabeza. No veía nada, veía borroso. Me paré para poder seguir y no pude más”, dijo varias horas después Ramos.

“Me mareé mucho y me tuve que sentar; pero, gracias a Dios, ya estoy bien. Me sacaron exámenes”, añadió para brindarle tranquilidad a su familia.

El club colombiano aún mantiene su chance de pelear por el repechaje contra un tercero de Copa Libertadores, pero está a la espera de lo que haga Corinthians esta tarde en Uruguay ante Racing.

Gana increíbles premios con la Suscripción del Hincha. ¡Apoya a tu equipo favorito y vive la pasión de la Copa como nunca antes! Dale click al link.

SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo