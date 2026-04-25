Marco Rivas debutó con Tigre, este sábado 25 de abril, en la Liga Profesional Argentina, e inició su camino profesional de la mano de un grande del fútbol bonaerense.

El futbolista peruano de 17 años ingresó en el minuto 85′ por Gonzalo Piñeiro y disputó los últimos instantes en la derrota por 1-0 ante Sarmiento.

Aunque con su ingreso no se pudo mover el marcador, este suceso marca un gran avance en un próximo referente de la selección peruana.