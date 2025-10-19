“Tiene un potencial enorme, pero no hay que apurarlo”: habla Diego Dabove, el técnico de Marco Rivas, la joya peruana que es furor en Argentina

—¿Seguirá considerando a Marco Rivas en el primer equipo de Tigres FC?

Acá a Marco ya lo veníamos siguiendo, obviamente. No queríamos tampoco apurarnos en subirlo al plantel profesional. Estaba en el proceso formativo y con el proceso de selección también. Ahora ya lo incorporamos al plantel. Así que va a trabajar con nosotros. Obviamente lo llevaremos despacio sin apuro, que se vaya acostumbrando al ritmo de Primera División e ir conociéndolo día a día y que se vaya formando como profesional. Después los tiempos del fútbol dirán que tan rápido debuta, pero no tenemos apuro, pero sí sabemos que es un buen jugador.

—Cuando dice selección se refiere a Perú, ¿alguien de la FPF lo llamó preguntándolo por él?

Claro, si lo digo por la selección peruana. No he tenido ninguna comunicación con la FPF, por lo menos yo no hablé con nadie. Solamente estoy incorporando al plantel profesional a un juvenil destacado del club.

—Del seguimiento que ha hecho a Marco Rivas, ¿qué podría decir que le llamó la atención para invitarlo a formar parte del plantel profesional?

Tigre es un equipo que está en los últimos cuatro partidos peleando la entrada a la Copa Libertadores o Sudamericana. Marco es un delantero con un potencial enorme, ahora como dije recién, incorporarlo al plantel pero no hay que apurarlo, sino darle tranquilidad, todas las herramientas necesarias para que se siga formando. La parte formativa del club ha hecho un gran trabajo. Ahora estará en nosotros darle herramientas para que siga mejorando.

—¿Marco Rivas es un 9 neto o también juega por banda?

Marco puede jugar de 9 neto como también jugar un poco atrás y asociarse con los volantes.

—Entonces, ¿solo dependerá de Marco Rivas seguir formando del primer equipo de Tigre?

Sí, se le ve un chico serio, trabajador, hemos preguntado mucho y hablé ayer (jueves 16 de octubre) con él. Se le ve un chico humilde y trabajador. Eso es lo más importante. Después lo otro llega solo.

—Por qué para ustedes los entrenadores siempre hay presión por acelerar debuts de chicos con talento como es el caso de Marco Rivas...

Sí, acá, la verdad que el club está muy bien. Esa presión la verdad que no la tenemos. Estamos tranquilos. Venimos trabajando con mucha tranquilidad e inteligencia junto a la secretaria técnica. No hay presión de ningún tipo ni para Marco ni para con nosotros. Él con tranquilidad tiene que seguir trabajando y después los tiempos del fútbol dirán en que momento le tocará jugar en Primera División.

