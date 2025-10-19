“Tiene un potencial enorme, pero no hay que apurarlo”: habla Diego Dabove, el técnico de Marco Rivas, la joya peruana que es furor en Argentina

Escucha la noticia
“Tiene un potencial enorme, pero no hay que apurarlo”: habla Diego Dabove, el técnico de Marco Rivas, la joya peruana que es furor en ArgentinaResumen generado por Inteligencia Artificial
Diego Dabove, entrenador de Tigre FC hizo un alto a sus actividades con el equipo argentino para hablar en exclusiva con El Comercio sobre su nueva joya Marco Rivas. Y es que los últimos días, Rivas ha sido tendencia en redes sociales por su destacada actuación en el Torneo Proyección AFA 2025 lo ha convertido en una de las principales promesas del equipo argentino y de la selección peruana apenas con 17 años.