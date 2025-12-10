Este miércoles, en el duelo correspondiente a la sexta fecha de la fase de liga de la Champions League 2025-26, FC Copenhague se adelantó en el marcador ante Villarreal apenas comenzado el partido. Esa apertura de la cuenta llegó gracias a una asistencia precisa de Marcos López desde la banda izquierda.

La jugada nació tras un avance por su sector, donde López recibió el balón, observó la posición de un compañero en el área rival y envió un centro medido que encontró al atacante noruego Mohamed Elyounoussi, quien definió al primer toque para colocar el 1-0 a favor del equipo danés.

Este aporte reafirma la creciente influencia de López en Copenhague: no sólo como lateral defensivo, sino como un generador de juego ofensivo, sumando una asistencia importante en una competencia de élite europea. Su rendimiento también destaca por continuidad: el peruano ha tenido protagonismo en distintos encuentros de Champions.

¡AL MINUTO DE JUEGO! Mohamed Elyounoussi, tras un gran centro del peruano Marcos López, puso rápidamente en ventaja al Copenhague, que ya le gana 1-0 a Villarreal



La presión ahora se traslada al Villarreal, que deberá reaccionar tras recibir un golpe temprano. Por su parte, Copenhague y sus hinchadas celebran empezar con ventaja —y con un peruano como protagonista— en un escenario de máxima exigencia continental.