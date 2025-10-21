Marcos López apunta a ser titular nuevamente en un partido de la UEFA Champions League. El Copenhague jugará ante Borussia Dortmund por la jornada 3 de la Liga de Campeones este martes 21 de octubre.

El futbolista peruano ha jugado los 90 minutos en las dos primeras fechas ante Leverkusen y Qarabag, y todo apunta a que volverá a estar desde el arranque ante el conjunto ‘negro y amarillo’.

Previo a tan importante duelo, López brindó una entrevista para el portal oficial del club danés, en donde recordó sus primeros pasos en el camino a convertirse en profesional.

“Cuando tenía un pequeño receso en el colegio, como 15 o 20 minutos, intentaba jugar con el balón, con una botella”, recordó.

“Jugaba la intención de crecer y ser profesional. Cuando iba a entrenar siempre era por una razón: ser profesional”, añadió.

🎥 Fra Callao til København 🇵🇪➡️🇩🇰

Han voksede op i en lille by i Peru, spillede fodbold med plastikflasker i skolegården – og drømte om en dag at nå Europa.

I dag er Marcos López fast mand i FC København og drømmer om Champions League.



I et sjældent og ærligt interview… pic.twitter.com/7AtwT1DR0L — Kvart i Bold (@Kvartiboldmedie) October 19, 2025

