El lateral peruano apunta a ser titular en el duelo de Copenhague ante Borussia Dortmund por la UEFA Champions League. (Foto: Instagram)
El lateral peruano apunta a ser titular en el duelo de Copenhague ante Borussia Dortmund por la UEFA Champions League. (Foto: Instagram)
Redacción EC
Redacción EC

Marcos López apunta a ser titular nuevamente en un partido de la UEFA Champions League. El Copenhague jugará ante Borussia Dortmund por la jornada 3 de la Liga de Campeones este martes 21 de octubre.

El futbolista peruano ha jugado los 90 minutos en las dos primeras fechas ante Leverkusen y Qarabag, y todo apunta a que volverá a estar desde el arranque ante el conjunto ‘negro y amarillo’.

MIRAR | “Ya he firmado”: los entretelones de la renovación de Gorosito y qué falta para el anuncio oficial

Previo a tan importante duelo, López brindó una entrevista para el portal oficial del club danés, en donde recordó sus primeros pasos en el camino a convertirse en profesional.

“Cuando tenía un pequeño receso en el colegio, como 15 o 20 minutos, intentaba jugar con el balón, con una botella”, recordó.

“Jugaba la intención de crecer y ser profesional. Cuando iba a entrenar siempre era por una razón: ser profesional”, añadió.

******************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC