Marcos López apunta a ser titular nuevamente en un partido de la UEFA Champions League. El Copenhague jugará ante Borussia Dortmund por la jornada 3 de la Liga de Campeones este martes 21 de octubre.
El futbolista peruano ha jugado los 90 minutos en las dos primeras fechas ante Leverkusen y Qarabag, y todo apunta a que volverá a estar desde el arranque ante el conjunto ‘negro y amarillo’.
Previo a tan importante duelo, López brindó una entrevista para el portal oficial del club danés, en donde recordó sus primeros pasos en el camino a convertirse en profesional.
“Cuando tenía un pequeño receso en el colegio, como 15 o 20 minutos, intentaba jugar con el balón, con una botella”, recordó.
“Jugaba la intención de crecer y ser profesional. Cuando iba a entrenar siempre era por una razón: ser profesional”, añadió.
