El club del peruano fue derrotado 1-3 por Silkeborg IF en la Superliga danesa.
El club del peruano fue derrotado 1-3 por Silkeborg IF en la Superliga danesa.
Redacción EC
Redacción EC

ha alcanzado una importante regularidad en el FC Copenhague, donde es titular y protagonista en su participación en Europa, pero no es ajeno a ciertos infortunios en el terreno de juego.

LEE TAMBIÉN: ¡El Nacional será celeste! El duelo entre Sporting Cristal vs. Universitario se jugará solo con hinchada local

El último fin de semana, el lateral de la selección peruana no controló un balón, aparentemente sencillo, y dejó a su portero mano a mano con el atacante rival Jens Martin, quien definió con mucha categoría.

MIRA: “Fuimos Héroes”: Mira aquí el tráiler del documental que cuenta la verdad sobre los campeones de América en 1975 | VIDEO

Esto ocurrió a los 41 minutos de juego y significó la ventaja de 3-0 a favor del cuadro local.

EL ERROR DE MARCOS LÓPEZ

Cabe precisar que el entrenador del FC Copenhague, Jacob Neestrup Hansen, decidió sustituirlo en el inicio de la etapa del complemento.

El próximo partido de López será este martes 21 de octubre ante Borussia Dortmund, por la tercera fecha de la fase regular de la Champions League.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC