Marcos López ha alcanzado una importante regularidad en el FC Copenhague, donde es titular y protagonista en su participación en Europa, pero no es ajeno a ciertos infortunios en el terreno de juego.
El último fin de semana, el lateral de la selección peruana no controló un balón, aparentemente sencillo, y dejó a su portero mano a mano con el atacante rival Jens Martin, quien definió con mucha categoría.
Esto ocurrió a los 41 minutos de juego y significó la ventaja de 3-0 a favor del cuadro local.
EL ERROR DE MARCOS LÓPEZ
Cabe precisar que el entrenador del FC Copenhague, Jacob Neestrup Hansen, decidió sustituirlo en el inicio de la etapa del complemento.
El próximo partido de López será este martes 21 de octubre ante Borussia Dortmund, por la tercera fecha de la fase regular de la Champions League.
