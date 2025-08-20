El peruano fue titular en el club danés, que cerrará su pase a la fase regular del torneo en condición de local ante Basilea de Suiza.
Redacción EC
El , del peruano , dio un importante paso en su objetivo de clasificar a la fase regular de la , tras igualar 1-1 de visita ante Basilea en Suiza.

El seleccionado nacional fue titular jugó los 90 minutos. Además, asistió para el gol del empate del club danés, que fue anotado por el zaguero brasileño Gabriel Pereira.

Esto ocurrió sobre el final del primer tiempo, cuando los locales ganaban 1-0 Parcialmente.

Fue en ese momento, cuando López, con exquisita técnica envió un preciso centro al área rival que dejó en inmejorable posición a su compañero para anotar.

ASISTENCIA DE MARCOS LÓPEZ

El encuentro de vuelta se jugará el próximo miércoles 27 de agosto en Dinamarca.

