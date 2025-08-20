El FC Copenhague, del peruano Marcos López, dio un importante paso en su objetivo de clasificar a la fase regular de la Champions League, tras igualar 1-1 de visita ante Basilea en Suiza.

El seleccionado nacional fue titular jugó los 90 minutos. Además, asistió para el gol del empate del club danés, que fue anotado por el zaguero brasileño Gabriel Pereira.

Esto ocurrió sobre el final del primer tiempo, cuando los locales ganaban 1-0 Parcialmente.

Fue en ese momento, cuando López, con exquisita técnica envió un preciso centro al área rival que dejó en inmejorable posición a su compañero para anotar.

ASISTENCIA DE MARCOS LÓPEZ

🇵🇪🤩🇪🇺 Pfff, qué ESPECTACULAR la PRIMERA ASISTENCIA de MARCOS LÓPEZ en la UEFA CHAMPIONS LEAGUE con el COPENHAGUE en los playoffs pic.twitter.com/DiiNeRQnMC — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) August 20, 2025

El encuentro de vuelta se jugará el próximo miércoles 27 de agosto en Dinamarca.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.