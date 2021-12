Martín Liberman es uno de los periodistas que no tiene pelos en la lengua a la hora de hablar, y así lo volvió a demostrar el último domingo al referirse sobre Carlos Zambrano, actual jugador de Boca Juniors de Argentina y de la selección peruana.

En su estreno en el programa ‘Debate F’ de la cadena ESPN, el hombre de prensa fue consultado por los “actos de indisciplina” que sucedieron hace poco en el conjunto ‘Xeneize’ y que involucraron al ‘Kaiser’ y a los colombianos Edwin Cardona y Sebastián Villa.

“Los jugadores tienen que ser profesionales las 24 horas. Y más en esta época. No va, muchachos. Me voy de la concentración y vuelvo en malas condiciones... porque eres seleccionado”, comenzó diciendo.

“El otro día tuve una disputa con algunos peruanos que creyeron que yo criticaba a Zambrano por su condición de peruano. Por favor, acá no hay nacionalidades a la hora de la crítica. Toca circunstancialmente que, los que se ‘intoxicaron’, son jugadores de otra nacionalidad y no argentinos”, agregó.

“Yo a Zambrano lo cuestiono por malo, flojo y mediocre. Y no porque llega tarde a la concentración y nació en Perú. Si fuera argentino diría lo mismo. Creo que pagarle en dólares a un futbolista de otra nacionalidad, que llega y no se destaca, y encima se ‘intoxica’... me parece que hay valores en la reserva que podrían jugar igual o parecido”, continuó diciendo Martín Liberman.

“Les pregunto: ¿por qué Gareca ni siquiera lo pone? ¿Por qué a Cardona no lo convocan? ¿Por qué Villa no es tenido en cuenta? Porque no está a la altura, no hay mucha vuelta que darle”, sentenció.

