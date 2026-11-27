Martín Távara inició una nueva etapa profesional tras ser anunciado como refuerzo del Petro de Luanda, histórico equipo angoleño, dejando Sporting Cristal para cumplir su sueño internacional.

El mediocampista explicó que eligió esta propuesta por las condiciones ofrecidas, las facilidades familiares y la presencia sudamericana. “Tenía la espina de irme a jugar al extranjero”, reconoció.

El idioma y las conversaciones con los directivos también influyeron en su decisión. “Fue la propuesta que más me convenció”, señaló, satisfecho por concretar una oportunidad que esperaba desde hace tiempo.

Sobre su llegada al fútbol africano, descartó que el dinero fuera determinante. Además, defendió el nivel competitivo del torneo continental y destacó la posibilidad de disputar la Liga de Campeones africana.

“Escuché decir que la competencia es menor al fútbol peruano. La Liga de Campeones de África tiene buen nivel y es bueno”, sostuvo el volante nacional.

Finalmente, Távara aclaró que jugar en Angola no significa renunciar a la selección peruana. “Nunca descarté volver a la selección”, afirmó, ilusionado con disputar próximamente unas Eliminatorias.