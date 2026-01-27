La portera Maryory Sánchez fue anunciada como nueva jugadora del Deportivo Cali, uno de los clubes más tradicionales del fútbol colombiano, donde llegará para reforzar al plantel femenino de cara a la próxima temporada.

La guardameta nacional arriba al conjunto ‘azucarero’ luego de la salida de la guardameta Luisa Agudelo del club, y asumirá la responsabilidad de custodiar el arco en un equipo que apunta a mantenerse como protagonista en la liga local.

Para Sánchez, se trata de su primera experiencia en el fútbol colombiano, tras consolidarse como una de las arqueras más regulares del medio peruano.

En sus redes sociales la portera agradeció a Alianza: “Una parte mía se queda siempre con ustedes”, escribió,

Su llegada se da después de una etapa exitosa con Alianza Lima, club donde fue pieza clave durante los últimos años. Con el cuadro íntimo, la portera celebró tres títulos de Liga Femenina (2022, 2024 y 2025).

El fichaje de Sánchez refuerza la creciente presencia de futbolistas peruanas en ligas del extranjero, en un contexto donde el balompié femenino nacional continúa ampliando sus horizontes a nivel internacional.