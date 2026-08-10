La portera peruana que milita en Deportivo Cali agradeció las llamadas y mensajes que recibió.
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Por Redacción EC

El sismo, de magnitud 7,4, tuvo epicentro en el oeste del país y se sintió con fuerza en grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, hogares de los principales clubes colombianos. Más de cien personas han muerto.

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