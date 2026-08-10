El sismo, de magnitud 7,4, tuvo epicentro en el oeste del país y se sintió con fuerza en grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, hogares de los principales clubes colombianos. Más de cien personas han muerto.

Por ello, muchas personas se preocuparon por el estado de salud de Maryoy Sánchez, portera peruana que milita en Deportivo Cali.

“Gracias a todos los que me han escrito y se han preocupado por mí desde Perú. Gracias a Dios mis compañeras y yo estamos bien y no nos paso nada”, publicó Sánchez en Instagram

“De verdad, gracias por cada mensaje, llamada y por estar pendientes. ¡Un abrazo enorme a todos!“, finalizó.