El sismo, de magnitud 7,4, tuvo epicentro en el oeste del país y se sintió con fuerza en grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, hogares de los principales clubes colombianos. Más de cien personas han muerto.
El sismo, de magnitud 7,4, tuvo epicentro en el oeste del país y se sintió con fuerza en grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, hogares de los principales clubes colombianos. Más de cien personas han muerto.
Por ello, muchas personas se preocuparon por el estado de salud de Maryoy Sánchez, portera peruana que milita en Deportivo Cali.