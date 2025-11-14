El joven delantero de 17 años se mostró muy emocionado por esta oportunidad en el fútbol europeo.
El joven delantero de 17 años se mostró muy emocionado por esta oportunidad en el fútbol europeo.
Redacción EC
Matías Martínez, pese a no debutar con el primer equipo de , ha destacado con las divisiones menores, siendo pieza fundamental de los celestes, campeones del Torneo sub 18.

Esto llamó la atención de clubes del exterior, y finalmente se confirmó su fichaje por el Vitoria Guimaraes de Portugal, una oportunidad que pocos tienen y que espera aprovechar.

“Muy alegre por esta oportunidad que se me está dando a una edad tan corta a mis 17 años”, dijo antes de viajar.

“Sé que tengo que dar todo de mí, es un logro porque es un país muy bueno que me va a ayudar bastante en mi desarrollo como futbolista y persona. Tengo una gran expectativa de hacer las cosas bien y a darle con todo”, añadió.

Es un delantero zurdo con importante presencia en el área, gracias a su 1.90 m de estatura y además posee un gran olfato goleador.

