Matías Succar concedió una entrevista en la que habló sobre su presente en el LASK de Austria, su posible próximo debut y su deseo de lograr poco a poco lo conseguido por Claudio Pizarro en el extranjero. El exdelantero de Deportivo Municipal reconoció que sigue los pasos del ‘Bombardero’.

“Toda mi vida soñé con esto. Haber podido emigrar, me pone feliz y orgulloso de mi trabajo. Sentí que era el momento de emigrar, estaba mentalmente preparado”, declaró el delantero de la selección peruana.

Succar llegó al LASK recientemente y está a la espera de disputar un partido oficial en la Bundesliga de Austria. “Jugué dos amistosos, en ambos casos estuve de ‘9’. Había que adaptarse a las tácticas, cada día me he sentido mejor, los partidos me han ayudado bastante y hacer un gol da mucha confianza. Espero ahora sumar minutos oficiales y anotar goles lo más pronto posible”.

Sigue los pasos del ‘Bombardero’

Para nadie es un secreto que Claudio Pizarro es uno de los máximos referentes del fútbol peruano en el extranjero. El ‘Bombardero’ consiguió una trayectoria impecable en la Bundesliga y Matías Succar reveló que el delantero es uno de sus ídolos a seguir.

“Trato de seguir los pasos de Claudio Pizarro, que salió joven e hizo una carrera histórico en el fútbol alemán. Sería un sueño lograr, un poquito de lo que él logró”, confesó el atacante de la selección peruana y el LASK de Austria.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...

VIDEO SUGERIDO:

Paolo Guerrero se encontraría en la recta final de su recuperación