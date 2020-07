Yordy Reyna es actual jugador de Vancouver Whitecaps, el peruano fue sancionado hace unas semanas por no cumplir con el aislamiento social. Sin embargo, esto quedó atrás y se prepara para el regreso del fútbol en su liga. Asimismo, piensa a futuro porque no descarta la posibilidad de volver a Europa.

“Me gustaría regresar a Europa porque no fue mal. En el Red Bull me costó adaptarme el primer año, en el segundo año me fui a préstamo y me fue muy bien en el Grodig. Me fui para el RB Leipzig, en donde también me fue bien y luego decidí cambiar de aires. Me gustaría volver a Europa o Sudamérica, o por qué no ir a México”, declaró en conversación con Diego Montalván.

Sobre su presente, no dejó pasar la oportunidad de hablar de su condición física para el regreso de la MLS. Estar bien le servirá para volver a ser considerado por Ricardo Gareca en la selección peruana y entrar al radar de convocados como las pasadas eliminatorias.

“Venimos trabajando muy bien, física y mentalmente para este bonito torneo de la MLS, en donde habrán bonitos encuentros ante clubes de los peruanos (Raúl Ruidíaz y Marcos López)”, dijo Reyna en la entrevista.

