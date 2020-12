La principal función de Miguel Araujo es defender y ayudar a que no le metan gol a su equipo. No obstante, eso no lo limita a sumarse en ataque cuando las circunstancias lo ameriten. Así pasó este viernes, y puso el empate transitorio, en el choque entre Emmen y Sparta Rotterdam.

A los 7 minutos del segundo tiempo, Miguel Araujo fue en busca de la pelota en un tiro de esquina, pero por detrás apareció su compañero Michael de Leeuw, que cabeceó y el balón impactó en el cuerpo del jugador peruano. Por consiguiente, la anotación fue del defensa, como lo consignó la página oficial de la Eredivisie.

Al final, el gol de Miguel Araujo no alcanzó para que, al menos, Emmen obtenga un punto. Y es que Abdou Harroui (58′) se encargó del gol del 2-1 para Sparta Rotterdam, en el marco de la undécima jornada de la liga de Países Bajos. Deroy Duarte (22′) abrió la cuenta en el Sparta Stadion.

Más allá de la caída, lo más rescatable fue que Miguel Araujo volvió a completar 90′ con camiseta del Emmen. Además, en este encuentro, Sergio Peña reapareció en las canchas, luego de recuperarse de un desgarro, que incluso lo marginó de la última jornada doble de las Eliminatorias Qatar 2022.

En la próxima jornada, el Emmen de Miguel Araujo y Sergio Peña se verá las caras con el ADO Den Haag y buscará reencontrarse con la victoria, para empezar a salir de la zona del descenso en la Eredivisie.