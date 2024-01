Trauco é o novo reforço do Criciúma. Essa é a segunda passagem do lateral peruano no futebol brasileiro. De 2017 a 2019, o jogador vestiu a camisa do Flamengo. Trauco deve desembarcar hoje para se apresentar ao Criciúma. A informação do acerto foi publicada primeiro pelo portal… pic.twitter.com/Nd1jVC4o5t