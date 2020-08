Es 11 de noviembre del 2019 y estamos a cinco días del último amistoso de la selección en el año, frente a Colombia (y, sin saberlo, también el último partido que íbamos a disputar). En el aeropuerto internacional de Miami no solo hay un desfile de maletas o de abrazos de gente que ya no se verá en un buen tiempo, sino también de cámaras y micrófonos: la prensa nacional está pendiente del vuelo AF 90. Según el cronograma, el aterrizaje es a las 2 pm., pero todos desde la 1: 50 pm. ya están listos. Y se entiende, Cristian Benavente y Miguel Trauco son noticia porque 24 horas antes se enfrentaron por la Ligue 1, porque el ‘Chaval’ fue nuevamente convocado después de un año y porque el ‘Genio’ anotó su primer tanto con Saint-Étienne.

“El ‘Chaval’ me estaba ‘cochineando'. Yo haciendo gol de cabeza en Francia...imagínate”, comentaba Trauco con una sonrisa, quien por esa época ya acumulaba 1,257 minutos en el campo (en solo cuatro meses). El ex Universitario aparecía en ese entonces casi como un extremo. En los diarios franceses acompañaban su apellido con el apodo génie, y para el DT Claude Paul no estaba en discusión dentro de su esquema: “Jugamos con línea de tres y prácticamente yo estoy apareciendo de extremo. Tengo más oportunidades de estar cerca al gol”.

De aquel tiempo a este 6 de agosto la vida cambió para todos. Miguel Trauco no ha sido la excepción: hoy, que se cumplen seis años de su debut con la bicolor frente a Panamá. Por ello, haremos un repaso de sus inicios con la pelota en el jardín de niños “303″ y de lo que podría ocurrir con su futuro en un tiempo no muy lejano (ya no tiene continuidad con Claude Paul). Quizás el próximo vuelo que se espere de Miguel ya no llegue necesariamente de Francia.

“Mi pensamiento es quedarme y pelear el puesto. Sí hay la posibilidad de ir a Grecia, pero dejo que lo vea el club o mi representante, porque mi mente está en tratar de trabajar para pelear el puesto” (El Tridente Depor-16 de julio 2020).

-Pensó que era una broma-

“Me llamaron de la Federación diciéndome que debía tramitar la visa y yo pensé que me estaba molestando un compañero, porque había escuchado que salía la convocatoria pero ni se me pasaba por la mente que estaba en la lista”. Miguel Trauco habla en pasado para el medio Enfoque Oficial, porque ya no es el muchacho que debutó un día como hoy en el triunfo con Panamá (3-0).

Pablo Bengoechea lo hizo ingresar en el segundo tiempo por Yoshimar Yotún. El ’Genio’ es, en aquella entrevista, el jugador que los medios buscan después de la Copa América Centenario (jugó los cuatro partidos: con Haití, Ecuador, Brasil y Colombia. Nunca más dejó la franja izquierda).

Trauco también es aquel niño que cuando disputaba el campeonato intersecciones del jardín de niños “303″, los papás de sus compañeros buscaban que no participe. “No querían que juegue porque mínimo hacía 10 goles”, cuenta don Miguel, su papá.

Fue justamente él quien vio su evolución como ’10′. Jugaba en esa posición en menores, en el colegio “0620″ donde hizo primaria. Luego viajó a Lima para tener una oportunidad en Virgen de Chapi y después en Bolognesi: “Desde siempre quiso ser un jugador profesional. Una vez escribió en un libro que era el tercer mejor ’10′, solo superado por Maradona y Ronaldinho”.

Su carrera se trasladó en un ascensor: vistió la camiseta de Unión Comercio, Universitario, Flamengo y, ahora, la de Saint-Étienne. Bajo la mirada del ‘Ojo de Tigre’ lo ofrecido no fue poco: la Copa América 2016; la clasificación al Mundial de Rusia 2018, los tres partidos completos del certamen con Dinamarca, Francia y Austria; y la final de la Copa América del año pasado en Brasil.

La misma tuvo un punto de quiebre en la segunda fecha de grupos: cuando vencimos 3-1 a Bolivia en el Maracaná (era la primera vez que el país ganaba en esa cancha). “Tuvimos la tranquilidad para manejar el partido (a pesar de que arrancamos con el 1-0 en contra) y siento que estuve con más confianza con los pases largos y cortos. El ‘profe’ ya me había metido mi gritada (risas) y por eso traté de estar más aplicado”, dijo el lateral en Movistar Deportes. Estar aplicado le sirvió para integrar el equipo ideal de la Conmebol en el certamen y para ser anunciado hace año de manera oficial en Francia.

-¿Viaja a Grecia?*

El vínculo de Miguel Trauco con Saint Étienne es hasta mediados del 2022. Sin embargo, todo hace indicar que será difícil que lo termine. “Claude Puel, entrenador de Saint Étienne, quiere cambiar a los dos laterales izquierdos: Gabriel Silva y Miguel Trauco. Puel piensa que Trauco no está bien físicamente”, le contó Bernard Lions, periodista de L'Équipe, a El Comercio.

Pese al panorama, Trauco ha manifestado su deseo de quedarse en la Ligue 1.“Siempre hay dos o tres por puesto, entonces el ‘profe’ siempre decide por uno. Si él quisiera pondría a los tres, pero siempre tiene que decidir por uno. Por el momento soy la tercera opción. Soy realista, tengo que seguir trabajando duro”, mencionó el defensor a mediados del mes pasado.

Ahora, en el camino se presentaron algunas opciones. Según medios griegos, por ejemplo, lo más fuerte para nuestro compatriota es la opción de llegar a Olympiacos de Grecia. Incluso, el técnico de dicho cuadro, Pedro Martins, ya habría dado el okey para su llegada. Este diario, en tanto, conoció que desde el entorno del lateral sienten que de dicho mercado se evalúan dos detalles: que el interés solo sea de un club como Olympiacos y que a su vez no exista una distancia salarial. ¿Qué se espera? Que el ‘genio’ vuelva a frotar la zurda para que esté al 100% en las Eliminatorias.

Miguel Trauco tiene contrato hasta el 2022 con Saint-Étienne.

VIDEO RECOMENDADO

Cristian Benavente reveló divertida anécdota con Trauco cuando se enfrentaron en Francia