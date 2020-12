Miguel Trauco no solo se va ganando un lugar en Saint-Étienne, sino también los elogios del entrenador Claude Puel. En la rueda de prensa previa al partido ante Dijon, por la Ligue 1, el estratega reconoció el buen juego que mostró el peruano en el reciente encuentro ante Lille.

“Miguel no es una sorpresa. Su último partido fue seguramente el mejor que ha hecho desde que me uní a ASSE. Estaba concentrado y aplicado a la defensiva. Habíamos trabajado en video con él durante la semana. Fue interesante y proporcionó buenas respuestas a la zona defensiva, lo que no había podido hacer antes”, admitió Puel.

El director técnico insistió en reconocer el nivel de Miguel Trauco. “Tiene una buena subida y un buen pie. Es fácil bajo presión y puede hacer lo correcto, porque está acostumbrado al alto nivel con su selección. Debe progresar en lo defensivo, pero mostró cosas buenas ante el Lille. Depende de él confirmarlo”, añadió.

Si bien no fue considerado en el inicio de la temporada, por decisión del entrenador, Miguel Trauco no se reindió y esperó su oportunidad con mucha paciencia. Con el tiempo, esa chance llegó y, por ahora, el lateral izquierdo la está aprovechando. Precisamente en el cotejo frente a Lille, el ‘Genio’ fue elegido el mejor del equipo.

“Ya sea que juegue o no, todavía trabajo mucho. Analizo mi partido contra el Lille como confirmación de los esfuerzos que siempre he hecho. No quiero conformarme con un buen juego. Debo seguir así durante los próximos encuentros”, confesó Miguel Trauco, también en la conferencia de Saint-Étienne.

