Miguel Trauco iría a la MLS: peruano dejaría Flamengo para jugar en Seattle Sounders con Ruidíaz

Este año Miguel Trauco no tuvo continuidad querida con Flamengo. El lateral solo jugó 10 partidos con el ‘Mengao’ y no fue considerado poco por su técnico. Para que no se repita la misma historia, el seleccionado peruano busca cambiar de aires y la MLS parece ser su próximo destino.

De acuerdo a Niko Moreno, periodista del portal en español de la Major League Soccer, Seattle Sounders estaría interesado en Miguel Trauco. El equipo de Raúl Ruidíaz está en busca de un lateral y el ex Universitario es del agrado de la directiva.

En Brasil informan que las negociaciones estarían muy avanzadas y se habla de un contrato por 3 años. Hasta habría un preacuerdo firmado. Está noticia aun no fue confirmada por Flamengo pero en los próximo días podrían haber novedades.

Miguel Trauco el próximo año busca tener más minutos y llegar de la mejor manera a la Copa América Brasil 2019, así como al inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.