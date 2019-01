Monterrey vs. León: Pedro Aquino agrede a Rogelio Funes Mori y árbitro no lo expulsa | VIDEO El volante peruano Pedro Aquino bien pudo ser expulsado durante al partido Monterrey vs. León, tras agredir al argentino Rogelio Funes Mori

