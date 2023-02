Los ‘merengues’ vienen de derrotar a Al Ahly en las semifinales, mientras que los el elenco saudí con el peruano André Carrillo en cancha dieron la sorpresa venciendo a Flamengo.}

Justamente por ello, El Comercio se contactó con Răzvan Lucescu, quien estuvo al mando del Al-Hilal desde julio del 2019 hasta febrero del 2021 para que analice el desempeño de André Carrillo en el elenco saudí. Durante su estadía como entrenador logró el título de la Liga de Campeones de Asia el 2019 y de la liga doméstica el 2020.

“Me ha sido imposible seguir la liga en Arabia, estoy ocupado con muchos juegos que tenemos en nuestra liga (Ahora dirige al Paok Salónika desde mayo del 2021).

-¿Ha podido hablar en los últimos días con André Carrillo, el delantero peruano del Al-Hilal?

Los resultados los sé, he hablado dos veces con André Carrillo desde que me fui, hablo más veces con mi asistente, así sabemos cómo está. Siempre ha sido una persona fantástica y un jugador de mucha calidad. Ha sido un gran placer y un honor para mí trabajar con él. Un jugador entregado, un jugador que marca la diferencia en los momentos difíciles, un jugador que siempre está dispuesto a apoyar a sus compañeros y al equipo. Una persona muy sensible. Creo que a todo entrenador le encantaría tener un jugador como ‘Cari´ en sus equipos. Estará por siempre en mi corazón”, afirmó Răzvan Lucescu en exclusiva a El Comercio.

Asimismo, con respecto a la final del Mundial de Clubes que se disputará este sábado entre Al Hilal vs. Real Madrid, le preguntamos a Răzvan Lucescu sobre la razón del éxito en este torneo del equipo de André Carrillo.

“El fútbol saudita tiene muchos jugadores locales talentosos, tiene jugadores extranjeros con calidad y una gran experiencia de todo el mundo también. Si los jugadores saudíes sienten que las cosas se hacen con la mentalidad correcta, lo dan todo, tienen mentalidad de trabajo cuando saben que la gente de su alrededor está para trabajar y apoyarlos. Les encanta jugar al fútbol y ganar”, agregó.

Finalmente, Răzvan Lucescu explicó a El Comercio la razón de éxito de Al Hilal en el Mundial de Clubes y con ello ratifica su presencia en la final. Con esto deja en claro que el triunfo de Arabia Saudi ante Argentina no fue casualidad y se debió a un gran trabajo táctico de dicha selección del medio oriente.

“El fútbol saudí ha contado con entrenadores con importantes experiencias que a lo largo del tiempo han desarrollado los conocimientos tácticos y la mentalidad de los jugadores y de los equipos. Entonces, el fútbol en este país es mucho mejor de lo que todos podrían creer, es una liga difícil con una gran pasión de los saudíes. Son muchas emociones dentro de cada juego. Los juegos también son espectaculares. Así que no es para nada una sorpresa que Al-Hilal esté en la final. Al-Hilal está presente por tercera vez en el último cuarto Mundial de Clubes. En el otro cuando estuvo ausente, Al Hilal no participó porque estaba fuera por motivos de Covid en la Champions League de Asia en el momento en que se clasificó por primera vez desde la fase de grupos”, explicó.

Ahora solo falta prender la TV y ver al peruano romperla la tarde del sábado contra el Madrid.

