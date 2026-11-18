Namie Shimabukuro anotó su primer gol de la temporada con el Sanfrecce Hiroshima Regina, que derrotó por 3-0 al JEF United en la novena jornada de la WE League. La delantera de 28 años nacida en Perú ingresó en el segundo tiempo y necesitó pocos minutos para hacerse presente en el marcador.

El tanto llegó a los 73 minutos, cuando Shimabukuro aprovechó una asistencia de Mai Watanabe para establecer el 2-0 parcial. Kanako Asakura había abierto el marcador a los 13′, mientras que Eriko Goya sentenció la goleada en los descuentos. La atacante peruana ingresó a los 64 minutos y fue una de las protagonistas del triunfo de su equipo.

Detrás de su presente en el fútbol japonés existe una historia particular. Shimabukuro nació en Perú en 1998, pero su carrera tomó un rumbo distinto cuando decidió apostar por representar deportivamente a Japón. Según informó César López, peruano que desde 2012 sigue e identifica a futbolistas con raíces peruanas en distintas partes del mundo, la delantera obtuvo la nacionalidad japonesa en 2020 y renunció a la peruana.

La decisión respondió a motivos profesionales. Mientras mantenía la nacionalidad peruana, Shimabukuro ocupaba una plaza de extranjera en su equipo, una condición que también le impedía viajar al extranjero junto con su club. Por ello, optó por nacionalizarse japonesa para tener mayores posibilidades de desarrollo en el fútbol nipón. Su vínculo con el país asiático ya venía de años atrás: en 2016 fue convocada a la selección japonesa Sub 18, aunque no pudo disputar encuentros oficiales porque todavía no contaba con la nacionalidad.

Ahora, con la camiseta del Sanfrecce Hiroshima Regina, la atacante continúa construyendo su carrera en Japón. Su primer gol de la temporada, en una victoria por tres tantos, representa una buena noticia para la delantera de 28 años, cuya historia también refleja el camino de una futbolista nacida en Perú que encontró en el fútbol japonés su lugar para crecer profesionalmente.

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