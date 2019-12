No es la primera vez que Nolberto Solano da su opinión sobre Paolo Guerrero. Ya lo hizo en el 2016, cuando aseguró que le gustaría ver a Guerrero y a Jefferson Farfán en Boca Juniors. El ex futbolista se ha pronunciado de nuevo a favor del delantero de la selección peruana.

El también entrenador de la selección Sub 23 de Perú dijo: “Es un crack. Uno de los pocos nueves que sobreviven en este fútbol moderno. Es el típico nueve que te mata la pelota y sabe jugar de espaldas. Es un jugador de nivel internacional”.

Paolo Guerrero disputó la Copa del Mundo 2018. (Foto: AFP)

Nolberto Solano tiene claro que Paolo Guerrero ya no es un joven, pero considera que ese es el único problema que tiene el 9 de Perú. “Lo único que lo puede poner en duda es la edad porque ya no es un chico y no es el mismo de hace 5 años. Yo tuve la oportunidad de hablar con Paolo y le dije que tiene que ir a jugar a Boca, pero veremos qué pasa y qué decide”, dijo en una entrevista con el medio argentino La Figura de la Cancha.

► Guerrero, la gran apuesta del oficialismo xeneize: “Tiene todas las condiciones para ser el ‘9’ de Boca Juniors”

► Boca Juniors lucha por tener a Guerrero: “Paolo tiene una cláusula de salida relativamente baja”

“Hay que rodearlo bien si llega a Boca porque si no a todo buen jugador se le complica”, agregó.

Paolo Guerrero llegó al Internacional de Porto Alegre en el 2018 y aún tiene aún contrato hasta mediados del 2021. Sin embargo, en los últimos días la noticia de su traspaso viene sonando fuerte en la prensa argentina, que asegura tiene los días contados para vestirse de azul y oro.