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Nolberto Solano conquista su primer título con Pakistán tras vencer a Afganistán en la final. Foto: PFF
Nolberto Solano conquista su primer título con Pakistán tras vencer a Afganistán en la final. Foto: PFF
Por Redacción EC

Nolberto Solano sigue dejando huella en su etapa como entrenador. El técnico peruano condujo a la selección de Pakistán a la conquista del Torneo Internacional Diamond Jubilee tras vencer por 2-0 a Afganistán en la gran final disputada en Maldivas. Además del título, el combinado pakistaní alcanzó una marca inédita en su historia al conseguir tres victorias consecutivas, un récord para el fútbol de ese país.

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