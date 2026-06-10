Nolberto Solano sigue dejando huella en su etapa como entrenador. El técnico peruano condujo a la selección de Pakistán a la conquista del Torneo Internacional Diamond Jubilee tras vencer por 2-0 a Afganistán en la gran final disputada en Maldivas. Además del título, el combinado pakistaní alcanzó una marca inédita en su historia al conseguir tres victorias consecutivas, un récord para el fútbol de ese país.

El campeonato reunió a cuatro selecciones: Afganistán, Pakistán, Maldivas y Bangladesh Sub-23. Tras disputarse la fase de todos contra todos, Pakistán y Afganistán avanzaron al partido decisivo luego de sumar la mayor cantidad de puntos.

Pakistán de Nolberto Solano se corona campeón y firma una marca inédita en su historia. Foto: Captura de video

Los dirigidos por Solano completaron una destacada campaña en la fase de grupos, manteniéndose invictos y logrando, entre otros resultados, una victoria por 2-0 sobre Afganistán, rival al que volverían a enfrentar por el título.

Un triunfo contundente para quedarse con el trofeo

La final se jugó en el Estadio Nacional de Maldivas y volvió a tener como protagonista al equipo de Solano. El primer gol llegó a los 23 minutos gracias a una espectacular chalaca de Shayak Dost, que adelantó a Pakistán en el marcador.

Cuando el encuentro entraba en sus últimos instantes, Harun Hamid apareció en los descuentos para sellar el 2-0 definitivo y asegurar la conquista del Torneo Internacional Diamond Jubilee.

Un récord histórico para el fútbol pakistaní

Más allá del campeonato, el certamen dejó otro motivo de celebración para Pakistán. La selección consiguió tres triunfos consecutivos, una marca que representa un récord en la historia del fútbol pakistaní y que refleja el crecimiento mostrado por el equipo bajo la conducción del técnico peruano.

🚨 'Nobby' HISTÓRICO | Nolberto Solano 🧠🇵🇪 CAMPEÓN con Pakistán 🇵🇰 de la "Diamond Jubilee Football Tournament" al ganar 2-0 a Afganistán 🇦🇫.



Tres victorias al hilo para establecer un récord en el fútbol pakistaní y suba 4 casillas en el Ranking FIFA:198 pic.twitter.com/1NLud5qz6W — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) June 10, 2026

Este rendimiento también tendrá impacto en la clasificación internacional.

Gracias a los resultados obtenidos en el torneo, Pakistán registrará una mejora en la clasificación mundial de la FIFA. De acuerdo con las proyecciones, la selección asiática avanzará cuatro posiciones para ubicarse en el puesto 198 del ranking.

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