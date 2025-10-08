El exfutbolista y ahora entrenador peruano Nolberto Solano asumió un reto bastante desafiante al tomar las riendas de la selección de Pakistán.

‘Nobby’ compartió sus objetivos en una reciente entrevista al prestigioso medio ‘The Guardian’, en la que expresó incluso un estilo de juego a seguir.

“Mi primer paso es ser competitivos y no dejar que piensen que jugar contra Pakistán son tres puntos en la bolsa”, dijo Solano.

“Me gustaría jugar como (Jurgen) Klopp, pero hay que ser realista. Quiero cambiar el fútbol en Pakistán”, añadió muy motivado.

El seleccionado que dirige el entrenador blanquirrojo jugará este jueves, por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Asiática ante Afganistán.

