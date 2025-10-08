El peruano dirige al seleccionado nacional que se enfrentará este jueves a Afganistán, por el Grupo E de la Copa Asiática.
El peruano dirige al seleccionado nacional que se enfrentará este jueves a Afganistán, por el Grupo E de la Copa Asiática.
Redacción EC
Redacción EC

El exfutbolista y ahora entrenador peruano asumió un reto bastante desafiante al tomar las riendas de la selección de Pakistán.

LEE TAMBIÉN: Gerardo Ameli: “Ya sabíamos las condiciones de que con la ‘U’ y Alianza Lima no jugábamos en el Campeones del 36 y que íbamos a Trujillo”

‘Nobby’ compartió sus objetivos en una reciente entrevista al prestigioso medio ‘The Guardian’, en la que expresó incluso un estilo de juego a seguir.

“Mi primer paso es ser competitivos y no dejar que piensen que jugar contra Pakistán son tres puntos en la bolsa”, dijo Solano.

MIRA: Jean Ferrari descarta a Ricardo Gareca como nuevo entrenador de la selección peruana

“Me gustaría jugar como (Jurgen) Klopp, pero hay que ser realista. Quiero cambiar el fútbol en Pakistán”, añadió muy motivado.

El seleccionado que dirige el entrenador blanquirrojo jugará este jueves, por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Asiática ante Afganistán.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC