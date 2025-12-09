Felipe Chávez volvió a las canchas este martes 9 de diciembre en el empate 3 a 3 entre Bayern Múnich y Sporting Club por la UEFA Youth League.
MIRAR | Un Alianza “preparado para la exigencia” en el Mundial de Clubes de vóley: ¿Quién es el rival a vencer y cuáles son las estrellas que enfrenta?
El futbolista sufrió una lesión el pasado mes de octubre en el duelo amistoso entre Perú y Chile en el Estadio Municipal de La Florida.
Chávez ingresó en el minuto 62′ en el empate entre el club bávaro y el conjunto portugués en la Champions League Juvenil.
Bayern Múnich se encuentra en el vigésimo noveno puesto de la liguilla, muy alejado de los primeros lugares.
