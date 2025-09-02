Piero Quispe fue finalmente oficializado como nuevo jugador de Sydney FC. El volante peruano de 24 años arriba a su nuevo equipo cedido a préstamo desde Pumas UNAM, tras no gozar de continuidad.

“Estoy muy orgulloso de unirme al Sydney FC, el club más exitoso de Australia. Mi sueño es ganar más campeonatos y hacer historia aquí, tal como lo hice en Perú”, expresó Quispe.

También agregó: “Daré todo por el escudo, aportaré creatividad y pasión al equipo y haré que nuestros aficionados se sientan orgullosos. Estoy deseando llegar y comenzar este nuevo capítulo de mi carrera en Australia”.

We have signed 24-year-old Peruvian international Piero Quispe on loan from @PumasMX for the 2025/26 season ✍️



Welcome to Sydney FC, Piero 🤝#WeAreSydney — Sydney FC (@SydneyFC) September 2, 2025

Quispe jugará en los “Sky Blues” toda la temporada. Posterior a ello, se evaluará si el club hace efectiva la opción de compra permanente en el contrato.

“Traer un jugador de la calidad de Piero al Sydney FC en su mejor momento es fantástico para nuestro club y para la A-League”, dijo el técnico Ufuk Talay.

