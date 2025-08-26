Como si fuese un ‘9′ que conoce su oficio, Oliver Sonne apareció este martes para ser protagonista en el Burnley. El lateral peruano marcó el agónico 2-1 con el que su equipo venció al Derby County y clasificó a la siguiente fase de la EFL Cup.

Fue su primer gol y el primer partido en el que completa los 90′. Y si bien la temporada acaba de empezar, Sonne va ganando confianza y afianzándose en el equipo. Es más, le dejó un mensaje a todos los hinchas del Burnley.

“Hola Clarets. Emocionado por el gol. Pasamos a la siguiente ronda. ‘Barnsey’ dice: ¡Arriba los Clarets! Y yo también: ¡Arriba los Clarets! ¡Vamos!”, menciona el peruano, mientras era felicitado por sus compañeros en los camerinos.

¡Oliver Sonne 🇵🇪 anota su primer gol oficial en Inglaterra!



Pese a que Sonne era cuestionado por su rendimiento, el gol le permite posicionarse como un elemento fuerte dentro del plantel. No solo es un jugador que cumple con sus funciones defensivas, también tiene cualidades ofensivas y gol. La definición de ese tanto es para verlo una y otra vez.

Pasaron siete años para que un peruano vuelve a marcar en el fútbol inglés. El último en lograrlo fue André Carrillo, quien anotó con Watford en la FA Cup del 2018. Hoy, Sonne se estrenó con gol en la EFL Cup.

