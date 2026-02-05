Sparta Praga incluyó a Oliver Sonne en la Conference League, pero descartó a Joao Grimaldo

Oliver Sonne y Joao Grimaldo son la dupla peruana del Sparta Praga que ya hizo su estreno en la liga checa. Sin embargo, en el plano internacional, no sucederá lo mismo. El club checo decidió incluir solo al ‘Vikingo’ en la lista final para disputar la Conference League y prescindir del ex Cristal.

Como se sabe, Sparta Praga disputará los octavos de final del certamen internacional y necesita de sus refuerzos para competir y avanzar de fase paso a paso. Por eso, incluyó a tres jugadores, dentro de los cuales destaca Sonne.

👥 SOUPISKA UEFA | Seznam hráčů pro jarní část Konferenční ligy doplní Andrew Irving, Oliver Sonne a Matyáš Vojta 🆕



➡️ https://t.co/dC5ktnE7UD pic.twitter.com/fCyHwjlG3f — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) February 5, 2026

“Andrew Irving, Oliver Sonne y Matyas Vojta completarán la lista de jugadores para la parte restante de la Conference League”, informó Sparta Praga en un comunicado en sus redes sociales.

Quien perdió espacio en esa lista fue Joao Grimaldo, una de las incorporaciones del cuadro checo para lo que resta de la temporada. El técnico Brian Priske decidió no tomarlo en cuenta y que solo se enfoque en plano nacional.

De esa manera, Sonne podrá mostrarse internacionalmente y ganarse un puesto en el equipo, mientras que Grimaldo buscará abrirse paso en el once inicial como un elemento peligroso en ataque.

