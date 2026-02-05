Sparta Praga incluyó a Oliver Sonne en la Conference League, pero descartó a Joao Grimaldo

Oliver Sonne y Joao Grimaldo son la dupla peruana del Sparta Praga que ya hizo su estreno en la liga checa. Sin embargo, en el plano internacional, no sucederá lo mismo. El club checo decidió incluir solo al ‘Vikingo’ en la lista final para disputar la Conference League y prescindir del ex Cristal.
Como se sabe, Sparta Praga disputará los octavos de final del certamen internacional y necesita de sus refuerzos para competir y avanzar de fase paso a paso. Por eso, incluyó a tres jugadores, dentro de los cuales destaca Sonne.
“Andrew Irving, Oliver Sonne y Matyas Vojta completarán la lista de jugadores para la parte restante de la Conference League”, informó Sparta Praga en un comunicado en sus redes sociales.
Quien perdió espacio en esa lista fue Joao Grimaldo, una de las incorporaciones del cuadro checo para lo que resta de la temporada. El técnico Brian Priske decidió no tomarlo en cuenta y que solo se enfoque en plano nacional.
De esa manera, Sonne podrá mostrarse internacionalmente y ganarse un puesto en el equipo, mientras que Grimaldo buscará abrirse paso en el once inicial como un elemento peligroso en ataque.
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más