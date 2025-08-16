El futbolista peruano-danés debutó en la Premier League en la derrota del Burnley ante Tottenham.
Redacción EC
Redacción EC

Oliver Sonne arrancó de titular en la primera fecha de la Premier League. El peruano estuvo en cancha durante 74 minutos en la derrota por 3-0 del Burnley ante Tottenham.

El delantero peruano fue testigo en primera fila del golazo de Richarlison, que significó el 2-0 a favor de los Spurs.

El delantero brasileño se elevó en los aires y de una impresionante tijera impactó el balón para vencer al portero Dúbravka.

