Oliver Sonne arrancó de titular en la primera fecha de la Premier League. El peruano estuvo en cancha durante 74 minutos en la derrota por 3-0 del Burnley ante Tottenham.

El delantero peruano fue testigo en primera fila del golazo de Richarlison, que significó el 2-0 a favor de los Spurs.

El delantero brasileño se elevó en los aires y de una impresionante tijera impactó el balón para vencer al portero Dúbravka.

¡¡EL PICANTE ESTÁ FELIZ!! ¡¡GOLAZO ESPECTACULAR DE RICHARLISON PARA EL 2-0 DE TOTTENHAM VS. BURNLEY!! ¡EL MEJOR DE LA FECHA!



