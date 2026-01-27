Según prensa danesa, Oliver Sonne dejará el Burnley de la Premier League para jugar en Sparta Praga, donde milita Joao Grimaldo.
Redacción EC
Redacción EC

El futuro de Oliver Sonne está fuera del Burnley. De acuerdo a la prensa danesa, el lateral peruano-danés dejará la Premier League, donde no ha tenido muchas oportunidades, para mudarse al Sparta Praga, equipo donde juega Joao Grimaldo.

El portal danés Tipsbladet informó este martes que Burnley y Sparta Praga llegaron a un acuerdo por el traspaso de Sonne. El préstamo será hasta finales de temporada sin opción a compra. El jugador pasará exámenes médicos este jueves antes de estampar su firma.

“Oliver Sonne se incorpora al Sparta Praga cedido por lo que resta de temporada. El Burnley y el gigante checo, que tiene como entrenador a Brian Priske, han llegado a un acuerdo para el traspaso”, se puede leer en la publicación.

Noticia en desarrollo...

