El futuro de Oliver Sonne está fuera del Burnley. De acuerdo a la prensa danesa, el lateral peruano-danés dejará la Premier League, donde no ha tenido muchas oportunidades, para mudarse al Sparta Praga, equipo donde juega Joao Grimaldo.

El portal danés Tipsbladet informó este martes que Burnley y Sparta Praga llegaron a un acuerdo por el traspaso de Sonne. El préstamo será hasta finales de temporada sin opción a compra. El jugador pasará exámenes médicos este jueves antes de estampar su firma.

“Oliver Sonne se incorpora al Sparta Praga cedido por lo que resta de temporada. El Burnley y el gigante checo, que tiene como entrenador a Brian Priske, han llegado a un acuerdo para el traspaso”, se puede leer en la publicación.

Noticia en desarrollo...