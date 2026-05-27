La etapa de Oliver Sonne en el fútbol checo llegó a su fin. El defensor de la selección peruana utilizó sus redes sociales para despedirse oficialmente de AC Sparta Praga, club al que llegó cedido desde Burnley FC durante el último semestre.

A través de sus plataformas digitales, Sonne expresó el cariño que desarrolló durante su estadía en el fútbol checo y agradeció el recibimiento que tuvo desde su llegada.

Oliver Sonne luce su nueva camiseta para el 2026 (Foto: @acsparta_cz)

“Gracias por todo. Desde los aficionados hasta la gente del club y todos los jugadores que me hicieron sentir bienvenido desde el primer día que entré. Este lugar siempre tendrá un lugar muy especial en mi corazón”, escribió.

¿Cuál será el futuro de Oliver Sonne?

Tras finalizar su cesión en el conjunto checo, el siguiente paso para el jugador será reincorporarse a Burnley FC, institución propietaria de su pase.

Será el club inglés quien determine si el futbolista continuará dentro del plantel, volverá a salir cedido o buscará nuevos horizontes para la próxima temporada.

Desde su debut con la Selección de fútbol de Perú, el 22 de marzo de 2024, en el amistoso frente a Nicaragua, Oliver Sonne se ha convertido en una alternativa habitual para la Blanquirroja.

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