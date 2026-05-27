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El mensaje de despedida de Oliver Sonne que emocionó a hinchas del Sparta Praga. Foto: Instagram
El mensaje de despedida de Oliver Sonne que emocionó a hinchas del Sparta Praga. Foto: Instagram
Por Redacción EC

La etapa de Oliver Sonne en el fútbol checo llegó a su fin. El defensor de la selección peruana utilizó sus redes sociales para despedirse oficialmente de AC Sparta Praga, club al que llegó cedido desde Burnley FC durante el último semestre.

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