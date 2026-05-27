La etapa de Oliver Sonne en el fútbol checo llegó a su fin. El defensor de la selección peruana utilizó sus redes sociales para despedirse oficialmente de AC Sparta Praga, club al que llegó cedido desde Burnley FC durante el último semestre.
La etapa de Oliver Sonne en el fútbol checo llegó a su fin. El defensor de la selección peruana utilizó sus redes sociales para despedirse oficialmente de AC Sparta Praga, club al que llegó cedido desde Burnley FC durante el último semestre.
A través de sus plataformas digitales, Sonne expresó el cariño que desarrolló durante su estadía en el fútbol checo y agradeció el recibimiento que tuvo desde su llegada.
“Gracias por todo. Desde los aficionados hasta la gente del club y todos los jugadores que me hicieron sentir bienvenido desde el primer día que entré. Este lugar siempre tendrá un lugar muy especial en mi corazón”, escribió.
¿Cuál será el futuro de Oliver Sonne?
Tras finalizar su cesión en el conjunto checo, el siguiente paso para el jugador será reincorporarse a Burnley FC, institución propietaria de su pase.
Oliver Sonne, lateral peruano del Sparta Praga, anotó un magistral gol de cabeza en el partido ante Slovácko por la Liga de República Checa. El jugador se lanzó en palomita para conectar un centro perfecto y aumentar las posibilidades de ser convocado para la selección peruana.