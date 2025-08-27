El danés peruano Oliver Sonne fue una de las figuras del triunfo y clasificación del Burnley FC sobre Derby County, por la segunda ronda de la Copa de Inglaterra, con gol incluido.

Pese a no tener muchas anotaciones en su carrera, mostró mucha personalidad para atacar en los instantes finales del mencionado encuentro.

“Estoy muy contento de ayudar al equipo de esa manera, aunque soy lateral derecho. Pero sí, estoy muy emocionado con el gol y, lo más importante, con la victoria”, dijo a los medios de prensa.

“Esto debe ser una buena inyección de confianza para el fin de semana, que será otro partido muy difícil en Old Trafford. Creo que también podemos ser muy difíciles para muchos equipos de la Premier League”,añadió.

Sone, en las próximas horas se sumará a los trabajos de la selección peruana, bajo el mando de Óscar Ibáñez.

Perú visitará Montevideo para medirse ante Uruguay el próximo jueves 4 de setiembre, y luego culminará su participación en Lima frente a Paraguay el martes 9 del mismo mes.

