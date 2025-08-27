El danés peruano Oliver Sonne fue una de las figuras del triunfo y clasificación del Burnley FC sobre Derby County, por la segunda ronda de la Copa de Inglaterra, con gol incluido.
LEE TAMBIÉN: Waldir Sáenz: “Hernán Barcos hizo bien en salir a hablar. Lo respaldo y defiendo al 200 por ciento”
Pese a no tener muchas anotaciones en su carrera, mostró mucha personalidad para atacar en los instantes finales del mencionado encuentro.
“Estoy muy contento de ayudar al equipo de esa manera, aunque soy lateral derecho. Pero sí, estoy muy emocionado con el gol y, lo más importante, con la victoria”, dijo a los medios de prensa.
MIRA: Edison Flores: “Estoy en un proceso de recuperar mi confianza. El tema familiar me quitó tranquilidad”
“Esto debe ser una buena inyección de confianza para el fin de semana, que será otro partido muy difícil en Old Trafford. Creo que también podemos ser muy difíciles para muchos equipos de la Premier League”,añadió.
Sone, en las próximas horas se sumará a los trabajos de la selección peruana, bajo el mando de Óscar Ibáñez.
Perú visitará Montevideo para medirse ante Uruguay el próximo jueves 4 de setiembre, y luego culminará su participación en Lima frente a Paraguay el martes 9 del mismo mes.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Selección Peruana: Sorpresas, ausencias y regresos en la convocatoria para enfrentar a Uruguay y Paraguay
- Agustín Lozano: ¿Quiénes lo acompañarán en el directorio de la FPF hasta el 2030?
- Erick Noriega, en perfecto portugués, tuvo su primera conferencia de prensa como jugador de Gremio | VIDEO
- Liga 1 Te Apuesto: “Ahora van a descansar dos equipos” y se mantendrá el fixture del Torneo Clausura
- Dos amistosos en el país donde fuimos mundialistas y por qué podría dirigir Ibáñez: El plan en la Videna para cerrar el año e iniciar un nuevo proceso
Contenido sugerido
Contenido GEC