La selección peruana afrontará las Eliminatorias Qatar 2022 en el mes de octubre y la orbita de jugadores que pueden ser convocados es cada vez más amplia. Óscar Ibañez, preparador de arqueros, contó sobre lo que se viene y quienes estarían en una posible lista. Destacó el momento de Pedro Gallese en Orlando City y mandó palabras de apoyo para Alejandro Duarte que no la pasa bien en Juárez FC.

“La comunicación es permanente con Gallese y con varios de los muchachos. Tomó una buena decisión de ir a la MLS, porque es una liga exigente. Llegó a un equipo, donde el entrenador era el más interesado en contar con Pedro. Se siente cómodo, está con la familia, tiene todas las condiciones para trabajar”, habló Ibáñez en ‘La sobremesa’ de Radio Ovación.

Ibañez también se refirió a la posibilidad de convocar a Alejandro Duarte y le brindó apoyo ante el momento que vive en Juárez FC donde no será considerado por el técnico: “Es buen chico, está en una situación complicada. Él sabe que fue observado y que es importante que juegue. Estuvo viendo a dónde podía ir para tener más continuidad”, declaró.

Duarte tiene contrato con FC Juarez hasta mediados del 2021. (Foto: Instagram @alejoduarte10)

Sobre Carlos Cáceda contó que tienen constante comunicación y siempre estará dispuesto a lo que necesite. Por último se reifirió a Leao Butrón y aclaró que puede ser convocado porque nadie tiene las puertas cerradas de la selección. “Gareca lo dijo un montón de veces, que todo jugador peruano tiene la posibilidad de ser convocado. En cuanto a Leao, me pasó algo parecido porque me retiré a los 41 años. No es casualidad su buen momento en Alianza”, puntualizó Ibañez.

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER