En España aún se dirime la fecha en que se reanudarán las competencias deportivas. Si bien se mencionó que el fútbol volvería a jugarse el próximo 12 de junio, eso todavía es incierto. Por ahora, los equipos ya regresaron a los entrenamientos cumpliendo los protocolos sanitarios establecidos.

De acuerdo a medios españoles, el regreso de la temporada 2019-2020 está supeditado a que jugadores y miembros del comando técnico se sometan a pruebas de Covid-19 de manera regular. Si bien esto es prudente, Paco Jémez, técnico del Rayo Vallecano, se mostró contrario a esa disposición. Al menos él, aseguró, no está dispuesto a cumplirla.

“Eso de que vamos a pasar todos un test habrá que verlo. Yo no estoy dispuesto a estar haciéndome test cada cuatro días, porque no me da la gana. Me iré a mi casa. Uno sí, ya me hecho uno y estoy más sano que una pera. El problema es que los de primera línea no lo tienen, eso es culpa del Gobierno”, expresó el entrenador de nuestro compatriota Luis Advñincula en entrevista para ‘El Partidazo de Cope’.

“Yo no vería con buenos ojos estar haciendo un test cada cuatro días, por un tema de solidaridad. Es mi idea. Hay que ser un poco sensible, no me termino de encontrar cómodo”, añadió.

Plazos prematuros

Javier Tebas, presidente de LaLiga, había manifestado su confianza en que cuando se reanuden los torneos no ocurrirán contagios. Paco Jémez no es tan optimista. “El gran problema va a parecer cuando una semana antes de competir puede salir un contagiado porque ese puede contagiar a 14. A mí que me lo firme, que me lo ponga por escrito, que se responsabilice de que cualquier cosa que pase, nadie te puede garantizar un riesgo cero. Es muy difícil controlar esto”, mencionó el exestratega del Cruz Azul.

“Ya me parecía justito el día 20, seguimos en una situación sin ningún control sobre la pandemia. Que todos tenemos ganas de empezar sin duda, pero me da mucho miedo que la precipitación lleve a equivocarnos, porque como nos equivoquemos ya no hay vuelta atrás. Los plazos de Tebas me parecen prematuros”, aseveró el entrenador del Rayo Vallecano.

