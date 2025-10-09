La selección de fútbol de Pakistán, con Nolberto Solano como director técnico, igualó sin goles ante Afganistán, por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Asiática.

Lo dirigidos por el estratega peruano sumaron su primer punto en la competencia, tras caer ante Birmania y Siria previamente en la misma serie.

Con este resultado, se ubica en el tercer lugar, igualado en puntaje (1) con su rival de este jueves.

Hace solo algunos días atrás, en entrevista con el medio The Guardian, Solano remarcó que busca hace historia en ese país y alcanzar buenos resultados.

“Mi primer paso es ser competitivos y no dejar que piensen que jugar contra Pakistán son tres puntos en la bolsa”, declaró.

