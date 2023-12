Ha sido el mejor medio año de Paolo en este último tramo de carrera. Logró sus dos primeros títulos con el club que apostó por él a sus 39 años, sumó su décimo quinto trofeo y demostró -a él y a todo el mundo- su vigencia, su jerarquía, su espalda para afirmar que es el mejor ‘9′ que nació en este país, el dueño histórico de la cinta de capitán de la selección peruana.

Está a días de cumplir 40 años y sigue afuera, en el fútbol exterior, ese que se mira con lejanía desde acá. Aunque su futuro aún no está completamente asegurado. “Me encantaría quedarme acá”, le dijo al periodista Luis Carrillo Pinto que llegó hasta Quito para cubrir la final de vuelta de la Serie A de Ecuador, vio la consagración del Depredador y escribió una entrevista exclusiva en DT. “Me hicieron una oferta, yo he hecho una contraoferta” , había anunciado ante la prensa local.

En Ecuador hablan de una única condición pedida por Paolo para quedarse: que también siga Luis Zubeldía, el técnico. Algo que no cayó nada bien en las altas esferas de la institución. “Eso es un asunto que no comparto mucho. Eso de que si se queda él me quedo yo, porque es una institución y eso de poner condicionamiento en lo personal no corresponde”, declaró el presidente Isaac Álvarez.

1 Da click y revisa todos los títulos ganados por Paolo Guerrero Bayern Munich (6): Bundesliga (2004-05), Copa de la Liga de Alemania (2004-05), Supercopa de Alemania (2004-05), Copa de Alemania (2004-05), Bundesliga (2005-06) y Copa de Alemania (2005-06). Corinthians (4): Mundial de Clubes FIFA (2012), Recopa Sudamericana (2013), Campeonato Paulista (2013) y Brasileiaro (2015-16). Flamengo (2): Campeonato Carioca (2017) y Taca Guanabara (2018). Hamburgo (1): Copa Intertoto UEFA (2007). Liga de Quito (2): Copa Sudamericana (2023) y Liga ecuatoriana (2023).

¿Por qué no fue bien recibida la contraoferta de Paolo? Desde Ecuador nos explican lo siguiente: “En Liga de Quito la familia Paz es la que administra la parte futbolística, aunque el presidente y un grupo, entre ellos el gerente Diego Castro, quieren ser los que figuren, apartar un poco a Esteban Paz, quien es el que ha venido administrando el club desde la parte futbolística. La familia Castro y su grupo quieren ser ellos los que se encarguen de todo. Incluso Esteban Paz podría salir. De darse ese escenario, Luis Zubeldía tampoco seguiría. Y esos inconvenientes complican la continuidad de Paolo Guerrero”, nos dice Gabryel Pacheco, periodista de dicho país.

“Son muchos cambios los que se vienen en la institución alba y, en medio de todo, la salida de Guerrero está casi por confirmarse” , añadió el hombre de prensa.

Paolo, 8 goles en 20 partidos y dos títulos logrados, termina su contrato con el actual campeón ecuatoriano el 31 de diciembre. Desde entonces -en caso de no renovar- será hombre libre. Y, como ha venido ocurriendo en los últimos años, su nombre se empezó a asociar a Alianza Lima, el equipo del cuál es hincha. ¿Qué dicen en Matute? Te lo contamos.

La posición de Alianza con respecto a Guerrero

En Alianza Lima continúan trabajando para conformar el plantel para el 2024 que sea altamente competitivo en la Copa Libertadores. No quieren ganar solo un partido, quieren pasar de fase si es posible y en el peor escenario, tomar un cupo para la Copa Sudamericana. Y para eso será clave traer un delantero más que compita el puesto con Pablo Sabbag y Hernán Barcos.

¿Es Paolo Guerrero una opción? No. Esa fue la respuesta desde Matute ante la consulta de DT. Para el club íntimo, el Depredador hoy no es tomado en cuenta como posible fichaje. Claro, en el fútbol suelen haber cambios rotundos de historia, lo que un día es blanco, al otro negro. Pero hasta el cierre de esta nota, no hay ninguna chance de que el ‘9′ se ponga la blanquiazul que tanto ama.

“Antes de ir a Racing, busqué la manera de llegar a Alianza Lima, pero me rechazaron. Incluso cuando salí de Racing, me contacté con alguien de Alianza, me dijeron que me llamarían. Hasta ahora sigo esperando la llamada”, confesó el propio Paolo hace unos días en una entrevista con RPP Noticias. Su sueño, por ahora, no será posible.

Alianza Lima continúa buscando un delantero y un volante para terminar de cerrar los fichajes del extranjero. Ya están Sabbag, Adrián Arregui y Jiovany Ramos. Y dentro de poco firmará Pablo Freytes. Es decir, de momento hay cuatro cupos usados. Quedan dos y no quieren equivocarse.