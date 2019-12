Paolo Guerrero no solo es noticia en Brasil por los goles que marca vistiendo la camiseta del Internacional de Porto Alegre, también es primera plana y tema de debate en la prensa argentina, por la gran obsesión de Boca Juniors por contar con él.

Desde que Juan Román Riquelme mostró interés en ser vicepresidente del elenco xeneize, no ocultó su deseo de fichar al ‘Depredador’ porque reúne las características que buscan. “Todos los equipos quisieran tener a un jugador como Paolo Guerrero. Sin lugar a dudas, sigue demostrando que es un grandísimo futbolista”, dijo el llamado último ‘10’.

Juan Román Riquelme habla de Paolo Guerrero. (22/11/2019)

Román no ha sido el único. El técnico Gustavo Alfaro también ha llenado de elogios al delantero y aseguró que buscan un ‘9’ por cielo y tierra. “Guerrero ya había jugado Copa Libertadores pero nos interesaba desde antes. Buscamos alternativas, no se lo pudo traer. Hay veces que dependes de la voluntad de un tercero y no es sencillo”, sostuvo. “Si Guerrero no jugaba la Copa Libertadores, hoy era el ‘9’ de Boca”, agregó.

Paolo Guerrero habló sobre la posibilidad de llegar a Boca. (Video: América TV) (03/12/2019) #

En Argentina aseguran que está casi todo arreglado para que Paolo se ponga la camiseta de azul y oro, tal y como lo hicieron grandes jugadores de la talla de Julio Meléndez, Nolberto Solano y Víctor Benítez.

El reconocido periodista argentino Martín Liberman manifestó que ya existe un acuerdo entre el club bonaerense y el Inter, por lo que Guerrero llegaría a su nuevo club en enero del 2020. Además, se atrevió a mencionar el sueldo del peruano (un millón 800 mil dólares por temporada) cifra menor a lo que gana Carlos Tévez, el jugador más caro. Este factor hace que Boca esté en posibilidades de ficharlo.

¿Por qué Boca anhela tener al centro delantero peruano en sus filas?

Delantero de jerarquía y selección

Paolo Guerrero es el mejor delantero de la selección peruana en la actualidad. A pesar de haber sido suspendido por el TAS, su racha goleadora no se esfumó y supo volver de la mejor forma: marcó tres goles en la última Copa América y fue el máximo artillero del certamen, tal y como sucedió en las ediciones del 2015 y 2011.

No sería un pase costoso

Si se cumple lo revelado por Liberman, Boca estaría dispuesto a pagar por su ficha. Además, su sueldo no sería el mayor de la plantilla, pues lo tiene Tevez (3 millones de dólares por año). Ello facilita las negociaciones. Se estima que el conjunto argentino pagará cerca de 4,5 millones de dólares para que llegue a la Bombonera.

Boca necesita un centrodelantero y una estrella

Boca Juniors vive a la sombra de River Plate los últimos cinco años, por el buen momento del equipo dirigido por Marcelo Gallardo. La era de oro xeneize, de los Riquelme, Palermo, Schiavi y el ‘Virrey’ Bianchi en el banquillo son el último gran recuerdo de los boquenses.

Paolo es un anhelo para el hincha y dirigencia, por lo que transmite en la selección, ese liderazgo innato de un verdadero luchador. Ramón Ábila necesita competencia y qué mejor que Guerrero, un ‘9’ completo para el nivel sudamericano.

Paolo puede darlo todo en lo último de su carrera

Guerrero vive probablemente su último lustro como futbolista y qué mejor para él estar en un club tan glorioso como Boca Juniors para darlo todo y volverse, por qué no, un referente. El hincha argentino es emotivo, como todos los sudamericanos, y si Paolo demuestra buen nivel en la Libertadores, la algarabía generada hasta hoy subirá rotundamente. Sin duda, los goles del goleador que está a punto de cumplir 36 años retumbarán en la Bombonera.