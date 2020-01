Las vinculaciones de Paolo Guerrero con Boca Juniors continúan. La mañana de este miércoles, el presidente del cuadro ‘Xeneize’, Jorge Amor Ameal, se volvió a referir sobre la situación del peruano, quien desde hace varias semanas es voceado como posible refuerzo del club argentino.

"Si estaríamos en algo, se lo diríamos. “Hay un tema, el dinero, los dólares, los números que estamos...”, contestó el mandamás de Boca Juniors, en entrevista con el canal TyC Sports.

“Estamos muy contentos con el trabajo del técnico, Román, el ‘Chelo’, Cascini, los jugadores nuestros, el técnico. Estamos muy bien, estamos muy bien. Esperamos poderlo traducir el domingo en la cancha”, agregó Amor Ameal.

“Uno no lo puede decir hasta que no esté en contacto por el plantel”, había dicho el entrenador Miguel Ángel Russo sobre el tema, hace algunos días. “Esperaremos los tiempos y las formas; no estoy diciendo nada nuevo", contó.

Las informaciones desde Argentina de diciembre pasado daban cuenta que Paolo Guerrero era uno de los jugadores fijos para reforzar a Boca Juniors en la temporada 2020. No obstante, el panorama dio un giro de 180 grados y su llegada a la escuadra azul y oro se complicó.

Paolo Guerrero tiene contrato con Internacional de Porto Alegre y, desde que llegó a tierras brasileñas para iniciar la pretemporada, manifestó su deseo de continuar en el cuadro gaúcho.

A estas alturas del año, Boca Juniors ya aseguró el fichaje de Pol Fernández y está próximo a anunciar al peruano Carlos Zambrano, quien llegará para reforzar la defensa ante la inminente salida de Paolo Goltz a Gimnasia y Esgrima La Plata de Diego Maradona. Por Guerrero, por ahora, no hay nada.