Paolo Guerrero tendrá la oportunidad que pidió en su cumpleaños 39 el pasado 1 de enero, volver a “hacer lo que más me gusta... y en alto nivel”. Así, el peruano jugará en la Liga Argentina, tras su paso por el Brasileirao.

Desde Argentina dan por hecho que jugará en La Academia, que justamente este viernes se coronó en la Supercopa Internacional Argentina ante Boca Juniors en Abu Dhabi (2-1). Racing cuenta con varios delanteros, pero dejó partir a Enzo Copetti a la MLS, por lo que Paolo Guerrero llegará a competir con Maxi Romero y Nicolás Reniero.

Desde Argentina aseguran que este sábado Paolo llegará a Buenos Aires a pasar los exámenes médicos que serán exhaustivos ya que la lesión a la rodilla derecha (agosto 2020) ha sido el gran problema para el atacante peruano.

La chapa de goleador aún cuelga en el pecho de Paolo Guerrero. Un jugador que se caracteriza no solo por su presencia en el área, sino también por los movimientos que hace fuera de ella para generar sus propios espacios.

Sin embargo, Paolo Guerrero marcó su último tanto en agosto del 2021, para el Inter en un 4-2 sobre Fluminense (18 de agosto) por el Brasileirao. Desde ahí jugó 22 partidos (tres de ellos con la selección) y no ha celebrado tanto alguno.

Tras estar los últimos meses sin club, Paolo Guerrero solo buscaba seguir jugando fuera. En el último mercado no hubo contacto con Alianza Lima para el esperado retorno al fútbol peruano. Su temporada 2022 no fue la mejor, ya que estuvo en Avaí de Brasil, donde apenas jugó 10 partidos (solo 4 de titular), no llegó a marcar y el equipo se fue al descenso. La rodilla no le ha permitido volver en un buen nivel, además que ya cuenta con 39 años a cuestas.

Por el momento, no tiene club porque finalizó su vínculo con el Avaí, club en el que apenas jugó 10 partidos y no llegó a marcar. Según el portal estadístico Sofascore, apenas tuvo un promedio de 1.6 remates por partido y falló tres grandes ocasiones de gol que no pudo aprovechar.

Lo que preocupa en cuento a sus últimas cifras es que no tiene buenos números en los duelos hombre a hombre, ya que se trata de un delantero que debe ganar sobre los defensores para quedar de cara al gol. En Avaí logró un 40% de efectividad en los duelos, un 35% en los duelos en piso y 46% en los duelos aéreos.

En el 2021, cuando regresó de su lesión en Inter, sus cifras fueron peores, con un 30% de duelos ganados. Jugó por la selección peruana ese año, sin muchos éxitos tampoco.