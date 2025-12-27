El Juego de las Estrella se desarrolló este sábado 27 de diciembre en el mítico Estadio Maracaná. En la 21° edición del duelo amistoso se hizo presente Paolo Guerrero.

El delantero de Alianza Lima participó en esta jornada futbolística realizada al finalizar el Brasileirao con fines benéficos.

Como en sus épocas en el futbol brasileño, el ‘Depredador’ anotó un gol en el mítico estadio tras asistencia de Arrascaeta.