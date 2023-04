Paolo Guerrero volvió a disputar la Copa Libertadores con Racing, y lo hizo por todo lo grande: un gol y una asistencia ante Ñublense. Y es que el delantero peruano rinde cuando le tocan minutos de juego, por ello es la primera opción en el ataque de Fernando Gago.

En una entrevista para la Conmebol, el ‘Depredador’ confesó que “si dejo de jugar al fútbol, no puedo vivir. Yo como fútbol, duermo fútbol y pienso fútbol. Mi cabeza es una máquina de pensar en el deporte.”

Recordemos que el atacante tuvo un momento complicado durante la última temporada en el Avaí de Brasil. Las constantes molestias en la rodilla impidieron que rinda al 100%. Sin embargo, con la dificultad superada, ahora se encuentra totalmente enfocado.

“A veces mi familia me ve viajando y piensa que estoy preocupado, pero no. Estoy pensando en fútbol. Qué es lo que hice en el entrenamiento, qué hice en el partido o qué debía hacer, qué me faltó, cómo puedo mejorar, por qué no le pegué así, o por qué definí mal o por qué hice el gol o cómo se me presentó la jugada y muchas cosas más”, mencionó.

Por último, el delantero de 39 años se refirió a la importancia de la edad en el fútbol profesional.

“Creo que para el fútbol no hay edad. Es como que juegues una ‘pichanga’ con tu hijo, él te va a querer ganar y uno no lo va a dejar. Yo soy competitivo”, aseguró