Paolo Guerrero: entrenador del Flamengo explicó suplencia del delantero peruano

Flamengo se mantuvo como líder del Campeonato Brasileño tras golear por 4-1 al Sport este domingo en partido en que solo usó 15 minutos al peruano Paolo Guerrero, cuyo contrato vence en agosto, pero en que el colombiano Fernando Uribe anotó su primer tanto con el club carioca.

El entrenador del 'Mengao' Maurício Barbieri se refirió a la situación de Paolo Guerrero en el club, su suplencia de este domingo ante Recife y su renovación de contrato.

"Paolo (Guerrero) vino de tres partidos seguidos, no estaba acostumbrado y tenía una disminución en su producción (goles). Hablamos para mejorar en esta dirección y él también está preocupado. Ha manifestado a cada momento el deseo de ayudar, de contribuir", señaló Barbieri en rueda de prensa.

"No he tenido conversación con Guerrero en el sentido de renovación del contrato. Eso es un tema del agente (del jugador) y la dirección del Club. No me involucro en esto. Hablamos sobre el tema de campo y Paolo siempre aparece para ayudar al equipo de la mejor manera posible", agregó.

Lo cierto, es que el contrato de Paolo Guerrero con Flamengo vence el 10 de agosto y, al parecer, no hay acuerdo en las cifras. La prensa brasileña señala que el club de Río de Janeiro quiere ampliarlo solo a un año y bajarle el sueldo, pero el peruano quiere 3 años y con el mismo sueldo.