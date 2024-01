¿Qué pasó para que Paolo Guerrero no siga en el club que apostó por él tras su abrupta salida de Racing y lo vio triunfar en el poco tiempo en el que lo tuvo? Desde Ecuador, Esteban Paz, presidente de la Comisión de Fútbol de LDU, nos dio alcances del final de una historia que pudo ser más duradera.

“Paolo Guerrero no sigue en LDU porque no sigue el entrenador Luis Zubeldia” , fueron las primeras declaraciones. Un secreto a voces. Algo que se rumoreaba desde el país vecino y que pudo corroborar este Diario. De hecho, el propio presidente de la institución alba, Isaac Álvarez, había dado a entender la situación en una entrevista con el medio K-CH Radio.

Paolo Guerrero campeonó con LDU de Quito en la Copa Sudamericana. (Foto: Agencias)

“Eso es un asunto que no comparto mucho. Eso de que si se queda él me quedo yo, porque es una institución y eso de poner condicionamiento en lo personal no corresponde, porque, en cualquier empresa es bien difícil poner condiciones para ser parte de la institución. Es querer, defender la divisa, defender los colores y trabajar fuerte, y trabajar con ganas”, sostuvo.

En ese sentido, Esteban Paz señaló que el delantero peruano “condicionó que se quede Luis (Zubeldía)” . El técnico argentino tendría propuestas ahora de Colo Colo de Chile, club que también podría ofertar por el ‘9′ de la selección nacional.

“Luis condicionó que se mantenga la estructura administrativa de Liga conmigo a la cabeza. Ninguna de estas se va a dar, por ende, Paolo no va a continuar por más que Luis y yo sí queremos”, agregó Esteba Paz.

Pese a que no seguirá Paolo Guerrero en LDU, para el directivo del elenco albo esto no cambia el concepto que tiene sobre el delantero peruano. “Paolo es un crack en la cancha, pero por sobretodo fuera de la cancha. Un lujo de ser humano”, manifestó.

De marzo a noviembre: así le fue a Paolo Guerrero en el 2023. Su mejor rendimiento: en LDU de Quito. (Vía: SofaScore) / Quilca León Marco Antonio

Los números de Paolo Guerrero con la camiseta de LDU

Con la camiseta de LDU de Quito, Paolo Guerrero disputó trece encuentros en el campeonato, dos de ellos fueron por las finales de ida y vuelta frente a Independiente del Valle, donde anotó en total cinco goles que marcó por la Liga de Ecuador, los mismo que fueron decisivos para coronarse campeones del Clausura y así pelear por el título nacional. En total, se puede señalar que Guerrero sumó 20 cotejos, marcó 8 tantos y asistió en una oportunidad.

Finalmente, con esas estadísticas, para Esteban Paz, Paolo Guerrero se encuentra en la historia de LDU. “Paolo está en nuestra historia”, sentenció.