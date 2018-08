Paolo Guerrero: "Imposición física y técnica", resalta técnico del Inter sobre 'Depredador'

Todo hace indicar que Paolo Guerrero firmará por el Inter de Porto Alegre tras no renovar con el Flamengo. Ante esto, el técnico Odair Hellmann tuvo varios comentarios sobre el 'Depredador'.

Mientras no haya un comunicado oficial desde Porto Alegre, el entrenador del 'Colorado', Odair Hellmann, tendrá mucho cuidado cuando se refiera a la posible incorporación del atacante de la Selección Peruana.

"Puedo contestar que él no es jugador del Inter. No tengo confirmación de su llegada. Hablaré más del asunto cuando sea oficial. Por ahora no forma parte de la plantilla", indicó sobre Paolo Guerrero.



Hellmann destacó el cariño del aficionado peruano hacia el 'Depredador'. "Es un ídolo en su país, tiene mucha calidad, es un gran jugador", añadió.

El entrenador de Inter también alabó las virtudes de Paolo Guerrero en el campo. "Es un jugador de calidad técnica, tiene una buena definición con buen pivote. Da volumen al juego, imposición física y técnica. Es un gran jugador", finalizó.