Fernando Gago, extécnico de Paolo Guerrero, brindó una conferencia de prensa en la que habló sobre el doblete del delantero peruano en las semifinales de la Copa Sudamericana. Sus declaraciones se dieron al ser cuestionado sobre si echaba de menos la presencia del ‘Depredador’.

“Me alegro mucho por Paolo, la verdad que me pone muy contento, creo que hizo dos goles, me pone muy contento por él, pero, no puedo hablar de un jugador que no está hoy en la institución”, declaró el exfutbolista argentino.

mira el video Fernando Gago y su reacción al ser consultado por Paolo Guerrero: ¿qué dijo?

Como se recuerda, Paolo Guerrero fue parte de Rancing a inicios del 2023 tras un largo período de inactividad debido a una lesión en la rodilla. Su debut se dio en el empate ante Tigre por la Liga Profesional Argentina.

Guerrero anotó su primer gol ante San Martín de Formosa por la Copa Argentina, esto luego de esperar dos partidos. Volvió a marcar en Copa Libertadores; sin embargo, todo cambio ante Independiente, cuando no arrancó y solo jugó 21 minutos.

Tras ello, el ‘Depredador’ decidió rescindir su contrato con la ‘Academia’ y fichó por LDU de Quito. Fue así que finalizó su paso por el fútbol argentino con 22 partidos, tres goles y dos asistencias.