LDU de Quito vive el que tal vez es su año más exitoso a nivel institucional y un peruano fue clave para llegar a este momento. Paolo Guerrero llegó al club albo y con goles aportó para conseguir tanto la Copa Sudamericana como la Liga Pro.

Pero el futuro del 9 nacional no está asegurado pues, según trascendió en medio deportivos de Ecuador, su continuidad dependería de la permanencia del entrenador Luis Zubeldía.

En medio de las celebraciones por el título local, el presidente de LDU, Isaac Álvarez, fue consultado por este tema y criticó esta posición de Guerrero.

“Eso es un asunto que no comparto mucho. Eso de que si se queda él me quedo yo, porque es una institución y eso de poner condicionamiento en lo personal no corresponde”, dijo en declaraciones a K-CH Radio.

“En cualquier empresa es bien difícil poner condiciones para ser parte de la institución. Es querer, defender la divisa, defender los colores y trabajar fuerte, y trabajar con ganas”, agregó.

Al respecto, Paolo Guerrero comentó que había recibido la propuesta de renovación de parte de la dirigencia alba, pero que él había enviado una contraoferta.

De esta última no brindó detalles, pero se especula que va más allá del tema económico.

Se vienen días importantes para conocer el futuro cercano del capitán de la selección peruana.