Paolo Guerrero está fuera de actividad desde agosto de este año. Una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla derecha le marginó de la toda la actividad con el Internacional y la selección peruana. Sin embargo, el atacante inició el proceso de recuperación para volver a los campos, como máximo, en el primer trimestre del 2021.

El capitán de la ‘Blanquirroja’ compartió tres fotografías mientras realiza los trabajos de rehabilitación en las instalaciones de la entidad de Porto Alegre. El ‘9’ está acompañado de los auxiliares del ‘Colorado’, quienes supervisan todos los movimientos del jugador que cumplirá 37 años en unas semanas.

Paolo Guerrero añadió un mensaje en la publicación hecha en su perfil oficial en Instagram. “En la lucha y con mucha dedicación con excelentes profesionales”, escribió el hombre de ‘Inter’, quien seguirá haciendo estas labores para volver en buenas condiciones a las competencias oficiales del próximo año.

La confianza de Ricardo Gareca

Paolo Guerrero se perdió cuatro jornadas de las Eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022. La selección peruana, que solamente sumó uno de doce puntos posibles, sintió la ausencia del capitán en el campo. Sin embargo, Ricardo Gareca confía en el esfuerzo que hará el ‘9’ para estar apto en la fecha doble de marzo.

“Sobre Paolo y Jefferson, conociéndolos, creo que harán todo lo posible por estar (en la fecha doble de marzo) y más, todavía. No los dejaría fuera. Me veo dejándolos tranquilos, no apurándolos, y si se llegan a poner bien no los veo muy distantes de la selección”, comentó el estratega argentino sobre el atacante y la ‘Foquita’ Farfán.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER

Lionel Messi y Neymar: ¿volverá a jugar juntos?